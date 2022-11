Российские музыканты стали номинантами на премию Grammy

Фото: ТАСС/Imago/Rudi Gigler

Пианисты Даниил Трифонов и Кирилл Кузьмин, а также дирижер Максим Емельянычев номинированы на премию Grammy 2023 года. Об этом сообщает газета "Известия".

Все номинанты учились в Московской консерватории.

Трифонов поборется за награду в категории "Лучшее классическое инструментальное соло" за альбом музыки Баха и его сыновей The Art Of Life. Емельянычев попал в номинацию "Лучший классический сольный вокальный альбом" за Eden, который он выпустил с Il Pomo D’Oro и Джойс Ди Донато. В этой же категории представлен и Кузьмин за работу с меццо-сопрано Сашей Кук How Do I Find You.

Кандидат искусствоведения Сергей Уваров назвал номинации свидетельством роли, которую играют музыканты РФ в мире академической музыки. Он рассказал, что Трифонов, Кузьмин и Емельянычев живут за границей, их воспринимают как международных артистов.

"Однако это не отменяет того факта, что они представители российской исполнительской школы, по праву считающейся одной из лучших в мире. И, кстати, никто из них не делал громких антироссийских высказываний", – отметил Уваров.

Победителей Grammy определят 5 февраля 2023 года.

