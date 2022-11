Британская группа Blur воссоединится в 2023 году

Фото: YouTube.com/Blur

Британская брит-поп-группа Blur воссоединится впервые с 2015 года и проведет концерт на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 8 июля 2023 года, пишет The Guardian.

На разогреве выступят рэпер Slowthai, поп-исполнитель Self Esteem, дуэт Jockstrap (экспериментальный поп).

"С нетерпением жду, когда снова смогу выступить со своими братьями из Blur и вспомнить все эти потрясающие песни", – сказал солист группы Деймон Албарн.

В 2023 году Blur отмечают 35 лет со дня основания. Первый альбом группы, получивший название Leisure, вышел три года спустя – в 1991 году.

Ранее стало известно, что британская рок-группа Queen выпустила композицию под названием Face It Alone, записанную еще в 1988 году при участии Фредди Меркьюри. Она стала первой за восемь лет новой песней коллектива с вокалом Меркьюри. В 2014 году группа записала альбом Queen Forever, в котором было три ранее неизвестные композиции с участием бывшего фронтмена группы: Let Me In Your Heart Again, Love Kills и There Must Be More To Life Than This.



