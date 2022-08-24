Arctic Monkeys анонсировали выход седьмого студийного альбома

Фото: AP Photo/Amy Harris/Invision
Рок-группа из Великобритании Arctic Monkeys выпустит седьмой студийный альбом The Car 21 октября. Об этом сообщает NME.
В новый альбом войдут 10 музыкальных композиций. Среди них – I Ain't Quite Where I Think I Am и There'd Better Be a Mirrorball. Их музыканты исполнили впервые 23 августа на фестивале в Швейцарии.
До этого барабанщик Arctic Monkeys Мэтт Хелдерс отмечал, что The Car будет продолжением прошлого студийного альбома группы Tranquility Base Hotel&Casino 2018 года.
Ранее американская певица Бейонсе выпустила новый альбом под названием Renaissanсe спустя 6 лет тишины.
Отмечалось, что альбом состоит из 16 композиций, а на его создание у исполнительницы ушло около трех лет. В нем принимали участие рэперы Jay-Z и 070 Shake, диджей Skrillex и другие.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: