Arctic Monkeys анонсировали выход седьмого студийного альбома

Фото: AP Photo/Amy Harris/Invision

Рок-группа из Великобритании Arctic Monkeys выпустит седьмой студийный альбом The Car 21 октября. Об этом сообщает NME.

В новый альбом войдут 10 музыкальных композиций. Среди них – I Ain't Quite Where I Think I Am и There'd Better Be a Mirrorball. Их музыканты исполнили впервые 23 августа на фестивале в Швейцарии.

До этого барабанщик Arctic Monkeys Мэтт Хелдерс отмечал, что The Car будет продолжением прошлого студийного альбома группы Tranquility Base Hotel&Casino 2018 года.

