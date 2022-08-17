Дрейк побил рекорд The Beatles по количеству синглов в топ-5 чарта Billboard

Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Канадский рэпер Дрейк стал исполнителем с наибольшим количеством синглов в топ-5 чарта Billboard Hot 100, сообщает издание Billboard.

Всего в карьере 35-летнего исполнителя было 30 таких композиций – рекордным стал трек Staying Alive, записанный при участии DJ Khaled и Lil Baby.

Предыдущий рекорд английской группы The Beatles продержался 55 лет. В топ-5 рейтинга попадали 29 песен коллектива из Ливерпуля.

По итогам 2021 года рэпер Дрейк стал самым популярным музыкантом. Такие данные привела компания Chart data, указав, что треки артиста набрали 8,6 миллиарда прослушиваний на стриминговых сервисах.