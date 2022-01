Назван самый прослушиваемый музыкант 2021 года

Фото: AP Photo/Chris Pizzello, File

Компания Chart data назвала самого популярного музыканта 2021 года. Соответствующее сообщение опубликовано в аккаунте компании в Twitter.

Главным исполнителем признали рэпера Дрейка.

Его треки набрали 8,6 миллиарда прослушиваний на стриминговых сервисах. Отмечается, что каждое 131-е прослушивание – это трек Дрейка.

Ранее Дрейка назвали музыкантом десятилетия. Отмечается, что все пластинки исполнителя, начиная с его студийного альбома Thank Me Later 2010 года, занимали высшие строчки в Billboard 200. Кроме того, отдельные композиции рэпера почти год сохраняли лидирующие позиции в чарте Billboard Hot 100.