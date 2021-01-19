Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по прослушиваниям на Spotify

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Рэпер Дрейк преодолел отметку в 50 миллиардов прослушиваний в музыкальном сервисе Spotify. Об этом сообщает проект Chart Data.

По данным анализа, он первый музыкант в истории, который добился такого результата.

Согласно информации сайта ChartMasters, на личные треки Дрейка приходится 35,7 миллиарда прослушиваний. Еще 14,3 миллиарда составляют работы, в которых рэпер принимал участие совместно с другими музыкантами.

Самая популярная композиция Дрейка – песня God's plan. В Spotify ее прослушали уже 1,67 миллиарда раз.

В 2018 году рэпер отметился еще одним рекордом. Тогда его альбом Scorpion побил мировой рекорд по прослушиваниям. Глобальное достижение работа Дрейка установила за четыре дня.

