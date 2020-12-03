Названы самые популярные российские артисты

Фото: vk.com/scriptonite
Стриминговый сервис "СберЗвук" и платформа Apple Music назвали самых популярных музыкантов среди российских артистов.
"На первое место по количеству прослушиваний в России вышел скандальный шоумен и талантливый музыкант Morgenshtern, который успел за этот год побывать в гостях у Дудя, Урганта и выпустить целую серию хитов с Элджеем, Тимати и Lil Pump", – приводит сообщение пресс-службы "СберЗвука" РИА Новости.
Второе место по популярности заняла группа Artik & Asti, а российская певица Zivert замыкает тройку наиболее востребованных артистов.
По данным сервиса Apple Music, чаще всего в России предпочитали слушать рэпера Скриптонита. Успех ему принес альбом "2004", который еженедельно попадал в топ-10 лучших альбомов платформы.
Слушатели сервиса от Apple также часто слушали работы Моргенштерна и Zivert. Помимо них, в 2020 году были популярны певец Jony и группа Artik & Asti.
Самыми прослушиваемыми композициями года стали треки "Любимка" от Niletto и "Комета" от Jony на "СберЗвуке" и Apple Music соответственно.
В российском сервисе от Сбербанка также назвали наиболее популярные музыкальные направления 2020 года. В их число вошли поп-музыка и хип-хоп. Также стало известно, что меньше всего россияне слушают психоделический рок и трип-хоп.
Ранее итоги года подвел стриминговый сервис Spotify. По данным платформы, в топ у пользователей попали Моргенштерн и группа "Король и Шут".
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