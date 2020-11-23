Моргенштерна предложили позвать на новогодний огонек

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Композитор Виктор Дробыш предложил позвать на новогодние огоньки молодежных исполнителей. Он выразил мнение, что на это готовы рэпер Моргенштерн или группа Little Big.
По мнению продюсера, современные исполнители могут вернуть популярность праздничных программ. В частности, Дробыш признался, что сам уже давно не смотрит "огоньки".
"Баскова, Киркорова и так можно посмотреть. У нас на всех каналах одни и те же, одно и то же. Только елки разные. А в Новый год хочется чего-нибудь новенького", – сказал он.
При этом композитор указал, что нельзя забывать и про старшую аудиторию. Поэтому можно сделать программы с участием молодежи отдельно от артистов российской эстрады.
"Я бы делал так, чтобы каждый нашел своего зрителя. Должна быть альтернатива", — сказал Дробыш порталу URA.RU.
Певец Валерий Меладзе ранее высказал предположение, что артисты могут отказаться от участия в съемках новогодних шоу, так как их работа запрещена ограничительными мерами.
Музыканты поделились на два лагеря после заявления Меладзе
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