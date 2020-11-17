Елена Воробей попросила дать артистам льготы на продукты

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Юмористка Елена Воробей заявила, что во время пандемии коронавируса артистам пришлось столкнуться с трудностями, о которых большинство зрителей не подозревают.

Воробей указала, что люди заблуждаются, считая, что артисты – "небожители". По ее словам, многие артисты оказались "в долгах, в ипотеках, у многих неработающие родители, дети школьного возраста".

Кроме того, Воробей назвала невозможной работу на четверть зала, так как есть постоянные расходы, которые не зависят от количества зрителей: аренда помещения, оплата аппаратуры, гардеробных.

"Нам не предложили ничего такого, что помогало бы нам. Дайте нам, пожалуйста, артистам, льготу на продукты первой необходимости, позаботьтесь о нас", – сказала артистка.

В интервью телеканалу "Звезда" Воробей подчеркнула, что не откажется от участия в новогодних шоу ради зрителей, хотя звездам не платят за участие в "Голубых огоньках".

Певец Валерий Меладзе ранее высказал предположение, что артисты могут отказаться от участия в съемках новогодних шоу, так как их работа запрещена ограничительными мерами.