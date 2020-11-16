Меладзе попросил пустить его в "красные зоны" стационаров

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Певец Валерий Меладзе выложил в Instаgrаm видеообращение к российским врачам. Он хочет помочь им в "красной зоне".

"Я хочу поддержать морально (врачей и пациентов), и, если я каким-то образом и по-другому смогу, то буду этому рад", – сказал Меладзе.

Он подчеркнул, что это не попытка пропиариться, а его желание помочь. Артист отметил, что хочет "применить свои силы, возможности и умения".

Ранее Меладзе пожаловался на трудности в жизни артистов из-за ограничений по коронавирусу. Певец заявил, что потерял почти весь свой годовой заработок.

Он предположил, что артисты могут отказаться от съемок в новогодних программах.