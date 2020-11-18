Боярский пристыдил артистов, которые просят деньги у государства

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Артисты, которые жалуются на отсутствие дохода из-за пандемии коронавируса, должны думать о том, как заработать, а не ждать помощи от государства. Такое мнение выразил народный артист РСФСР Михаил Боярский, сообщает "Газета.ру".

"Какие-то льготы получать? Мне кажется, для мужчины – это стыдно. Я считаю, что мужик – даже в такой женской профессии, как актерская, – все равно должен уметь доставать деньги любым способом. Каким именно – это уже его проблемы. Но просить – ни в коем случае. Я бы не взял государственную поддержку, не могу себе позволить такой роскоши", – сказал Боярский.

В начале октября певец Лев Лещенко заявил, что из-за коронавируса российские артисты несут огромные убытки. Он объяснил, что без большого числа зрителей невозможно окупить представления. Расходы на организацию перевешивают из-за необходимости тратиться на аппаратуру и зарплату артистам.

С аналогичным заявлением ранее выступил певец Валерий Меладзе. Он пожаловался на трудности в жизни артистов из-за ограничений по коронавирусу. Певец заявил, что потерял почти весь свой годовой заработок. Певец предположил, что артисты могут отказаться от съемок в новогодних программах.

Кроме того, юмористка Елена Воробей заявила, что во время пандемии коронавируса артистам пришлось столкнуться с трудностями, о которых большинство зрителей не подозревает. По ее словам, многие артисты оказались "в долгах и ипотеках". Она попросила выделить артистам льготы на продукты первой необходимости.

Весной 2020 года общественный резонанс вызвало заявление продюсера Иосифа Пригожина о том, что даже самые популярные артисты России находятся в бедственном положении. Тогда его высмеял лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, в результате чего между мужчинами произошел конфликт.

