Пригожин рассказал о конфликте со Шнуровым

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал конфликт с певцом Сергеем Шнуровым и заявил, что тот вел себя неподобающе. Об этом музыкальный деятель заявил в интервью сайту teleprogramma.pro.

По мнению продюсера, Шнуров перешел границы, когда упомянул в споре жену Пригожина, певицу Валерию.

"Я могу стукнуть за жену. Когда дело касается моей семьи, я могу загрызть просто, понимаете", – заявил Пригожин.

Он уточнил, что будет требовать от музыканта извинений перед Валерией.

Конфликт между мужчинами возник после того, как Сергей Шнуров высмеял Иосифа Пригожина за заявление о бедствовании даже самых популярных артистов. Когда продюсер попробовал объяснить свои слова, то снова столкнулся с критикой от лидера группы "Ленинград".

