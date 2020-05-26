Милонов оценил идею поддержки российских звезд во время пандемии

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что поддержка российских звезд шоу-бизнеса является нецелесообразной и несправедливой инициативой, передает Агентство "Москва".

Он отметил, что при таких разговорах выяснится, что помощь понадобится абсолютно всем, однако государство не может всем оказать поддержку. Милонов сравнил идею поддержки знаменитостей с условной помощью "системообразующих" предприятий "Макдональдс" или "Бургер Кинг".

"Если идти по этому пути, то тогда получится, что всем нужно оказывать поддержку, да, конечно, хотелось бы всем, но это невозможно", – отметил Милонов.

Он считает неуместным сравнение поддержки малого и среднего бизнеса и помощь российским знаменитостям. Милонов подчеркнул, что у представителей отечественного шоу-бизнеса есть средства к существованию.

"Когда многие артисты задирали гонорары, просили миллионы за выступления, наверное, что-то скопили. Это не тот малый бизнес, который торговал своими пирожками, у них накоплений ноль, только кредиты и долги", – подчеркнул Милонов.

Он предложил российским звездам поучаствовать в акциях по пропаганде правильного питания и здорового образа жизни. Он отметил большой статус и высокий уровень влияния представителей шоу-бизнеса, к мнению которых люди прислушиваются.

"Многие артисты имеют высокий статус, их голос достаточно значим. Он более звучен, чем представителей бизнеса по продаже блинов, например. Это будет нечестно, несправедливо. Когда всем плохо, клянчить себе "жирную порцию", в то время как у других есть нечего, некрасиво", – заметил Милонов.

Касаясь же вопроса поддержки малоизвестных артистов, депутат заявил, что помогать нужно всем людям, которые находятся в бедственном положении вне зависимости от профессии. Милонов обратил внимание на то, что российский шоу-бизнес не помогает таким людям, поскольку его представители думают только о себе.

Кроме того, депутат отметил, что западный шоу-бизнес выстроен с иным уровнем ответственности.

"На западе люди поют в живую, а у нас под фонограмму. Если они плюют в лицо людям, когда поют под фонограмму, так же они относятся к ситуации с коронавирусом", – заявил Милонов.

Ранее стало известно, что американский актер Том Хэнкс, переболевший коронавирусом, а также его жена Рита Уилсон стали донорами плазмы крови.