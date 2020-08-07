Ляйсан Утяшева рассказала, сколько денег ей нужно для жизни

Экс-гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева в недавнем интервью заявила, что ей хватило бы 50 тысяч рублей в месяц на жизнь. Такое высказывание вызвало бурную реакцию в соцсетях, как сообщает телеканал Москва 24.

"Лично я – тысяч на 50, спокойно. (...) С матерью на гречке сидели за 50 рублей, и ничего, и классно", – рассказала Утяшева.

Пользователи Сети в ответ на это вспомнили, что у телеведущей есть двое детей. Учитывая это, многие считают – 50 тысяч рублей не хватит даже на самое основное.

"От 60 тысяч рублей. Это чтобы хотя бы хоть как-то чувствовать себя комфортно. Это без того, чтобы покупать одежду, это без того, чтобы выезжать на какие-то крупные развлечения, парки аттракционов, потому что вы сами знаете, сколько они сейчас стоят", – рассказала мать двоих детей Марина Дворникова.

Не согласен с Утяшевой и девелопер Андрей Ковалев. Он заявил, что девушка не учитывает целый перечень расходов в своих подсчетах.

"Когда она будет жить одна на 50 тысяч рублей, ей понадобится еще тратить деньги на метро, на автобус... Одеваться... Да, в принципе, есть магазины сейчас очень недорогие. Еда? Да, действительно, капуста, морковка, картошка. А вот если Ляйсан Утяшева добавляет двух детей еще, то, конечно, без Паши Воли ей не продержаться", – рассказал бизнесмен.

На ситуацию отреагировал продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что в его семье 50 тысяч уходит только на оплату коммунальных услуг. Мужчина также отметил, что помогает пожилым родственникам, а значительную часть расходов составляют траты на детей и поездки.

"Публичные люди зачастую получают очень много услуг по бартеру. Это и фитнес-центры со своими клубными картами в подарок, и косметологические услуги, какие-то продукты по уходу за собой, и даже многие артисты сейчас рекламируют продукты и получают взамен продуктовые наборы. Поэтому я думаю, что публичным людям гораздо проще прожить на какую-то определенную сумму, потому что очень много они получают за свою известность", – считает экс-солистка группы "Тутси" Леся Ярославская.

Шоумен Александр Гудков пошел еще дальше и заявил, что легко смог бы прожить на семь тысяч рублей в месяц.

По словам проректора РАНХиГС, директора Института финансов и устойчивого развития Андрея Марголина, сумма в 50 тысяч рублей не является достаточной для комфортной жизни.

"При средней зарплате в 80 тысяч прожить на 50, конечно, сложно. 50 тысяч при двоих детях (...) они тратят на питание и на оплату ЖКХ, и у них уже больше денег не остается", – заявил специалист.

По данным Росстата, средняя заработная плата по РФ даже ниже – в районе 35 тысяч рублей.

Ранее издание Forbes составило подборку наиболее богатых российских звезд. Список возглавил музыкант Сергей Шнуров – его доход составляет почти 9 миллионов рублей, а замыкает телеведущий Иван Ургант с 5 миллионами.

