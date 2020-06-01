Бедные артисты. Почему российские звезды пожаловались на безденежье

Народный артист России Владимир Кузьмин призвал коллег по цеху не жаловаться на нелегкое материальное положение. Ранее о нехватке денег на фоне пандемии коронавируса рассказали некоторые отечественные артисты. А начало масштабной дискуссии на тему звездных финансов положил спор продюсера Иосифа Пригожина с музыкантом Сергеем Шнуровым. Рассказываем, какие звезды столкнулись с кризисом.



"Чудовищная ситуация"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Заявление продюсера Иосифа Пригожина о том, что артисты, в особенности молодые, оказались в "чудовищной ситуации" из-за пандемии коронавируса, наделало немало шума в звездной тусовке и вызвало как поддержку, так и критику.





Иосиф Пригожин продюсер Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить.

По его словам, не в лучшем положении сейчас находятся музыканты, танцоры, артисты цирка и театра. Пригожин подчеркнул, что представители шоу-бизнеса платят налоги и, если они находятся в трудной ситуации и им необходима поддержка, государство должно возвращать им деньги.

На заявления продюсера в свойственной ему ироничной манере отреагировал музыкант Сергей Шнуров. Артист опубликовал в своем Instagram стихотворение, в котором поинтересовался, не "исхудал" ли Пригожин, и в завершение призвал помочь ему "кто чем может на еду", а сам пообещал прислать сосиски.



Фото: ТАСС/Александр Рюмин

На этом перепалка звезд не закончилась. По словам Пригожина, он пытался дозвониться до Шнурова, но сделать это ему так и не удалось. Поэтому продюсер написал СМС-сообщения, в которых в нецензурной форме высказал все, что думает. После музыкант опубликовал переписку. Пригожин назвал жест Шнурова немужским поступком.

Не осталась в стороне от этой истории партия "Коммунисты России". По словам их пресс-службы, партийцы отправили продюсеру и его супруге Валерии пачку вермишели быстрого приготовления с подписью: "Откликаясь все же на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак", именуемой в народе "бомж-пакет". Однако позднее продюсер и его жена заявили, что так и не получили "гуманитарную помощь".

В свою очередь, народный артист России Владимир Кузьмин призвал представителей шоу-бизнеса не жаловаться. Он уверен, что знаменитости в период пандемии как-нибудь сами справятся.

"Пусть лучше эти деньги направят врачам, которые работают сутками, умирают в своих скафандрах. А артисты не пропадут", – заявил музыкант.



Неопределенность заставляет нервничать

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса Елена Воробей рассказала, что все артисты находятся в разном финансовом положении. По ее словам, "театральным артистам – государственникам, бюджетникам – полагаются выплаты. Нам – самозанятым и ИП-шникам – не полагается ничего".

Воробей добавила, что неопределенность сложившейся ситуации заставляет нервничать, ведь у нее есть дочь, племянники и племянницы школьного возраста, "которые не попадают под какие-либо выплаты". Она даже решила продать свою квартиру в Черногории.

Воробей отметила, что сравнивать уровни жизни известных людей и обычных не следует, поскольку у знаменитостей, например, есть элитные квартиры и недвижимость за границей. Кроме того, артистка призвала помнить о тех людях, которым на данный момент гораздо тяжелее, и помогать нуждающимся.



"Ни копейки не имеем"

Актер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, пожаловался, что пандемия ударила по их семейному бюджету с Наташей Королевой. По его словам, в отличие от пенсионеров, которые получают гарантированные выплаты независимо от каких-либо обстоятельств, артисты "ни копейки не имеют".

По мнению Глушко, все думают, что артисты – самые богатые люди в стране. Он также добавил, что из-за сложившейся ситуации с COVID-19 закрыл свой фитнес-центр.





Сергей Глушко актер Не имея возможности заработать сейчас ни копейки, к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает.

В беде Глушко и Королеву не оставили и предложили подработать в такси: представитель "Ситимобил" Георгий Лобушкин заявил, что вместе с партнерами они решили оперативно подключить пару к агрегатору. А вот экс-солист группы "Отпетые мошенники" Игорь Богомазов на фоне пандемии решил уйти работать в такси добровольно. Об этом рассказал журналистам его друг Юрий. Он отметил, что "не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать".



Откладывать и не жаловаться?

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Дрессировщик и артист Юрий Куклачев предложил пожаловавшимся звездам умерить аппетит. По его словам, они привыкли "хапать миллионы". При этом Куклачев добавил, что многим людям сейчас "вообще кушать нечего". "Пусть те звезды, что жалуются на отсутствие заработка, срежут свой жир", – заявил он.

А художник Никас Сафронов уверен, что ни один из известных артистов не находится на грани нищеты. Он подчеркнул, что человек с хорошим уровнем дохода должен откладывать.

"У большинства известных деятелей культуры была возможность отложить про запас на случай подобных коллизий", — сказал Сафронов.





Никас Сафронов художник Если они хотят, как раньше, ездить на дорогих автомобилях и продолжать зарабатывать во время пандемии такие же приличные деньги, как до нее, то, конечно, это невозможно.

Его поддержал и музыкант Юрий Лоза: он заявил, что у представителей шоу-бизнеса есть накопления, в отличие от других россиян. "Я думаю, если артисты раньше не бедствовали, то у них в загашнике что-то должно быть. Я не верю, что у артистов вроде Пригожина и Глушко нет в загашнике денег", – объяснил он.



Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

При этом Лоза посетовал на то, что его пенсия составляет 12 тысяч рублей, которых, по его словам, не хватает даже на оплату коммунальных услуг. Кроме того, жалующимся артистам он дал советы, как справиться с потерей доходов. Музыкант предложил монетизировать свои песни в интернете, публиковать статьи в онлайн-изданиях или же получать средства за авторские исполнения.

Певец Лев Лещенко предложил не нагнетать обстановку. Однако он согласился с мнением, что некоторые артисты, особенно молодые, оказались в сложной ситуации. По его словам, "Иосифу не стоило говорить про "первую десятку" артистов: мы все-таки в более благополучном положении находимся".

Категоричнее в оценках высказывания Пригожина был певец Григорий Лепс: "Бедные артисты, боже мой, голодают", – иронично отметил он. По мнению певца, рассуждать о бедственном положении – это неправильная политика.





Григорий Лепс певец А у кого оно сейчас небедственное? А куда тогда девать положение шахтеров, колхозников, пенсионеров, простых людей? У них еще сложнее.

Кроме того, Лепс порекомендовал артистам работать и писать музыку, а также предложил воспользоваться своей студией звукозаписи совершенно бесплатно.





Соболева Илона