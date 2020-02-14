Ляйсан Утяшева пожаловалась на продукты в США

Ляйсан Утяшева пожаловалась на американские овощи

Ляйсан Утяшева пожаловалась на американскую кухню. Гимнастка рассказала, что, отдыхая в США, не может найти нормальных продуктов.

По ее словам, овощи на прилавках американских супермаркетов "стоят как золото, выглядят изумительно, но при этом они безвкусные и будто пластмассовые". А овощные блюда в ресторанах зачастую стоят дороже, чем блюда из мяса.

К своему посту в Instagram Утяшева приложила видео, на котором сама готовит суп из овощей.

Ранее стало известно, что почти половина опрошенных россиян (48%) назвали свое питание неправильным. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 43% респондентов уверены, что здоровое питание подразумевает полное исключение из рациона фастфуда, сладостей и газировки. Еще 35% опрошенных отметили необходимость выпивать 1,5-2 литра воды в день. Только четверть респондентов посчитали важным контролировать уровень белков, жиров и углеводов в пище.

При выборе продуктов россияне обращают внимание на наличие в них ГМО, трансжиров, красителей и ароматизаторов. Половина граждан ежедневно употребляют свежие овощи, 48% – фрукты и молоко, 37% – мясо, 34% – фрукты. Реже всего в свой рацион респонденты включают рыбу, а чаще всего – выпечку.

