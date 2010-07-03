Диетолог раскрыла секреты правильного питания

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Диетолог Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 дала советы по правильному питанию. По мнению эксперта, упор лучшего всего делать на крупы, мясо, овощи и фрукты.

"Стоит исключить из своего рациона неправильно обработанную еду: жаренную во фритюре, просто на сковороде, лучше всего пищу тушить, варить либо запекать, необходимо также исключить фастфуд, полуфабрикаты, лучше максимально готовить еду дома", – объяснила диетолог.

Соломатина отметила, что особое внимание нужно уделить потреблению сахара: "Многие продукты, не только кондитерские изделия насыщены сахаром. Это могут быть колбасы, соусы", – подчеркнула она.



Елена Соломатина диетолог Лучше всего избегать различного печенья, вафель. Из сладкого лучше всего есть зефир, пастилу, горький шоколад, сухофрукты. Также в рационе обязательно должны присутствовать овощи и фрукты.

Эксперт добавила, что также полезным будет употребление круп: гречки, пшена, овсянки, но не быстрорастворимых. Поддерживать организм в тонусе поможет и качественное мясо. Соломатина посоветовала отдавать предпочтение птице, красному мясу и рыбе.

Ранее стало известно, что почти половина опрошенных россиян (48%) назвали свое питание неправильным. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 43% респондентов уверены, что здоровое питание подразумевает полное исключение из рациона фастфуда, сладостей и газировки. Еще 35% опрошенных отметили необходимость выпивать 1,5-2 литра воды в день. Только четверть респондентов посчитали важным контролировать уровень белков, жиров и углеводов в пище.

При выборе продуктов россияне обращают внимание на наличие в них ГМО, трансжиров, красителей и ароматизаторов. Половина граждан ежедневно употребляют свежие овощи, 48% – фрукты и молоко, 37% – мясо, 34% – фрукты. Реже всего в свой рацион респонденты включают рыбу, а чаще всего – выпечку.



Соболева Илона