Названо число неправильно питающихся россиян

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Почти половина опрошенных россиян (48%) назвали свое питание неправильным. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 43% респондентов уверены, что здоровое питание подразумевает полное исключение из рациона фастфуда, сладостей и газировки. Еще 35% опрошенных отметили необходимость выпивать полтора-два литра воды в день. Только четверть респондентов посчитали важным контролировать уровень белков, жиров и углеводов в пище.

При выборе продуктов россияне обращают внимание на наличие в них ГМО, трансжиров, красителей и ароматизаторов. Половина граждан ежедневно употребляют свежие овощи, 48% – фрукты и молоко, 37% – мясо, 34% – фрукты. Реже всего в свой рацион респонденты включают рыбу, а чаще всего – выпечку.

Ранее известный диетолог Катерина Пашко рассказала о быстрых способах похудеть к Новому году. По ее словам, благодаря отказу от вредных привычек, молока и сахара можно за весьма короткий срок сбросить лишние килограммы.

