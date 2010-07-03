Стало известно, сколько мандаринов можно съедать за день

Фото: depositphotos/format35
Врачи рассказали, сколько мандаринов можно съедать ежедневно, чтобы не навредить здоровью. Об этом пишет РИА Новости.
Специалисты отмечают полезность фрукта, его способность повышать иммунитет, а также выводить токсины из организма. Кроме того, мандарины повышают настроение, поэтому традиция употреблять их на новогодние праздники "очень хорошая", подчеркивают врачи.
"Средняя суточная доза – 4 мандарина. Мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством", – уверяет врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева.
Уточняется, что при этом стоит учитывать индивидуальные особенности организма, такие как индивидуальная непереносимость и возможные аллергические реакции на цитрусовые.
По словам врача-диетолога Елены Тихомировой, в зимнее время года организм человека зачастую испытывает нехватку витаминов. Из-за этого употребление фруктов становится крайне необходимым. Кроме того, мандарины – это низкокалорийный продукт. Он богат витаминами, в том числе витамином С.
"У мандаринов полезна не только мякоть, но и корки, в них содержится много антиоксидантов, а также белые волокна, которые разделяют цитрусовые на дольки, они содержат флаваноид нобилетин, который обладает мощным противовоспалительным действием", – отметила диетолог Прунцева.
Специалист Тихомирова также напомнила о важности мытья фруктов перед употреблением. Делать это нужно в теплой воде, так как на мандаринах могут оставаться вредные для организма вещества.
Врачи предостерегают, что злоупотребление мандаринами может привести к развитию аллергических реакций, вздутию живота, а также обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также не рекомендуется есть фрукт натощак. Лучше всего употреблять мандарины утром и днем до 5 часов вечера.
Ранее диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака. Кроме того, специалист обозначила состав "правильного" завтрака.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: