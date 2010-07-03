Стало известно, сколько мандаринов можно съедать за день

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Врачи рассказали, сколько мандаринов можно съедать ежедневно, чтобы не навредить здоровью. Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты отмечают полезность фрукта, его способность повышать иммунитет, а также выводить токсины из организма. Кроме того, мандарины повышают настроение, поэтому традиция употреблять их на новогодние праздники "очень хорошая", подчеркивают врачи.

"Средняя суточная доза – 4 мандарина. Мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством", – уверяет врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева.

Уточняется, что при этом стоит учитывать индивидуальные особенности организма, такие как индивидуальная непереносимость и возможные аллергические реакции на цитрусовые.

По словам врача-диетолога Елены Тихомировой, в зимнее время года организм человека зачастую испытывает нехватку витаминов. Из-за этого употребление фруктов становится крайне необходимым. Кроме того, мандарины – это низкокалорийный продукт. Он богат витаминами, в том числе витамином С.

"У мандаринов полезна не только мякоть, но и корки, в них содержится много антиоксидантов, а также белые волокна, которые разделяют цитрусовые на дольки, они содержат флаваноид нобилетин, который обладает мощным противовоспалительным действием", – отметила диетолог Прунцева.

Специалист Тихомирова также напомнила о важности мытья фруктов перед употреблением. Делать это нужно в теплой воде, так как на мандаринах могут оставаться вредные для организма вещества.

Врачи предостерегают, что злоупотребление мандаринами может привести к развитию аллергических реакций, вздутию живота, а также обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также не рекомендуется есть фрукт натощак. Лучше всего употреблять мандарины утром и днем до 5 часов вечера.

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