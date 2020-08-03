Forbes назвал богатейших российских звезд

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Forbes составил рейтинг самых богатых звезд отечественного шоу-бизнеса. За основу данных взят доход артистов в период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года.

Первое место в списке занял певец и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров с группировкой "Ленинград". Его доход оценен в 8,8 миллиона долларов. "Серебро" досталось Егору Криду с показателем в 6,9 миллиона долларов. Тройку лидеров закрыл Дима Билан с доходом 6,8 миллиона долларов.

Рэпер Баста закрепился на четвертой строчке. Его доход за указанное время составил 6,6 миллиона долларов, так же как и Филиппа Киркорова, который занял пятое место в рейтинге.

В список также вошли певица Полина Гагарина. Ее доход оценен в 6,4 миллиона долларов. Группа "Би-2" с цифрой в 6 миллионов долларов и Григорий Лепс с доходом 5,3 миллиона долларов.

При этом в Forbes отметили, что доход вышеперечисленных артистов мог бы быть выше еще в среднем на 12,5 процента. Помешал достижению этих цифр запрет на проведение массовых мероприятий, введенный из-за пандемии коронавируса.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших в период пандемии миллиардеров.