Forbes назвал богатейших российских звезд

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Forbes составил рейтинг самых богатых звезд отечественного шоу-бизнеса. За основу данных взят доход артистов в период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года.
Первое место в списке занял певец и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров с группировкой "Ленинград". Его доход оценен в 8,8 миллиона долларов. "Серебро" досталось Егору Криду с показателем в 6,9 миллиона долларов. Тройку лидеров закрыл Дима Билан с доходом 6,8 миллиона долларов.
Рэпер Баста закрепился на четвертой строчке. Его доход за указанное время составил 6,6 миллиона долларов, так же как и Филиппа Киркорова, который занял пятое место в рейтинге.
В список также вошли певица Полина Гагарина. Ее доход оценен в 6,4 миллиона долларов. Группа "Би-2" с цифрой в 6 миллионов долларов и Григорий Лепс с доходом 5,3 миллиона долларов.
При этом в Forbes отметили, что доход вышеперечисленных артистов мог бы быть выше еще в среднем на 12,5 процента. Помешал достижению этих цифр запрет на проведение массовых мероприятий, введенный из-за пандемии коронавируса.
Ранее Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших в период пандемии миллиардеров.
Россияне активно скупают "золотые паспорта"
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: