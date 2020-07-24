Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших в период пандемии миллиардеров

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Основатель RTP Global Леонид Богуславский возглавил список российских миллиардеров, наиболее разбогатевших в период пандемии коронавируса. Рейтинг подготовили в издании Forbes Россия.

По данным аналитиков, Богуславский увеличил состояние на 88% – до 2,8 миллиарда долларов. Связано это с растущей стоимостью акций подконтрольной ему компании Datalog.

На втором месте рейтинга расположился бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов. Его состояние увеличилось с 10 миллиардов долларов до 18,6 миллиарда за счет роста стоимости акций золотодобытчика "Полюса".

Замыкает тройку наиболее разбогатевших предпринимателей совладелец "Яндекса" Аркадий Волож. Рост доходов на 75% обеспечила сделка со Сбербанком по разделению активов.

В десятку миллиардеров, увеличивших состояние, также вошли основатель компании TCS Group Holding Олег Тиньков, основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков, акционер "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов и другие.

Как подсчитали в Росстате, наиболее большой оклад в начале 2020 года был зафиксирован у сотрудников финансовой и страховой сфер. Средняя зарплата таких работников по состоянию на начало года составила 106,6 тысячи рублей.

