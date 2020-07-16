Сенатор от Дагестана Керимов вернулся в десятку богатейших россиян после пандемии

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Миллиардер Сулейман Керимов вернулся в топ-10 богатейших людей России, сообщает сайт Forbes. Данные выявил онлайн-рейтинг Forbes Real Time.

По данным портала, за время пандемии коронавируса состояние сенатора от Дагестана и его семьи выросло с 10 до 18,5 миллиарда долларов. Среди российских олигархов это лучший результат, добиться которого позволило ралли бумаг золотодобывающей компании "Полюс".

Как сообщает Forbes, еще 18 марта, в период обвала нефтяных цен, состояние Керимова оценивалось в 10 миллиардов долларов. Тогда он занял 13-е место в рейтинге долларовых миллиардеров. Однако за 4 месяца сенатору удалось подняться на 7-ю строчку уже с цифрой в 18 миллиардов долларов. Последний раз Керимов входил в десятку в 2008 году.

Forbes информирует, что рост стоимости акций компании "Полюс", 78,6 процента которой принадлежит семье Керимова, спровоцировал скачок удачной динамики. "Полюс" – крупнейший в стране производитель золота. За 15 июля бумаги компании выросли на 3 процента с показателем в 13 206 рублей за штуку, тогда как 18 марта эта сумма была всего 8 384 рубля.

В марте сообщалось, что богатейшие американские миллиардеры преумножили свои состояния на фоне пандемии COVID-19. С 18 марта по 19 мая число миллиардеров возросло с 614 до 630. Больше всех, согласно исследованию, в это время заработал глава Amazon Джефф Безос – 34,6 миллиарда долларов.