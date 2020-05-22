Богатейшие американцы во время пандемии увеличили состояние на $434 млрд

11:35
Фото: АР/Ludovic Marin/Pool Photo
Американские миллиардеры увеличили свое состояние на фоне пандемии COVID-19, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies.
С 18 марта по 19 мая люди из списка "600 плюс богатейших жителей США" заработали 434 миллиарда рублей, а число миллиардеров за возросло с 614 до 630. Больше всех, согласно исследованию, в это время заработал глава Amazon Джефф Безос – 34,6 миллиарда долларов. На 25,3 миллиарда выросло состояние основателя Facebook Марка Цукерберга, на 8 миллиардов – создателя Microsoft Билла Гейтса, на 7 миллиардов – сооснователя Oracle Ларри Эллисона.
Ранее аналитики назвали возможного первого долларового триллионера в мире. Предполагается, что это Джефф Безос. По подсчетам, состояние американского предпринимателя возрастет до такого показателя к 2026 году, сейчас он обладает 144 миллиардами долларов.
По информации Forbes, глава Amazon третий год подряд признается самым богатым человеком в мире. Второе место занял Билл Гейтс, третье место – гендиректор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно.
Глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт опустился на четвертую строчку рейтинга. Пятерку замыкает миллиардер Ларри Эллисон.
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