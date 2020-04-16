Forbes опубликовал рейтинг 200 самых богатых россиян

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Forbes опубликовал список 200 самых богатых россиян. Рейтинг появился на официальном сайте издания.
В новый список вошли 15 новых имен по сравнению с прошлогодним перечнем. 12 из них впервые попали в рейтинг Forbes. Связано это в том числе и со снижением минимально необходимого состояния, которое позволяет попасть в список. Если в 2019 году для получения места в рейтинге нужно было иметь минимум 500 миллионов долларов, то в 2020 порог составил 400 миллионов долларов.
Кроме того, суммарное состояние обладателей строчек списка сократилось на 40 миллиардов и составило 456 миллиардов долларов. Немалую роль в этом сыграли проблемы на мировом рынке, связанные с начавшейся пандемией коронавируса.
Лидером рейтинга стал владелец "Норникеля" Владимир Потанин, чье состояние достигло отметки в 19,7 миллиарда долларов. На второе место с 18,1 миллиарда долларов вышел Владимир Лисин, основные активы которого сосредоточены в Новолипецком металлургическом комбинате. Замыкает тройку основной владелец "Новатэка" Леонид Михельсон с состоянием в 17,1 миллиарда долларов.
Среди новичков рейтинга стоить отметить братьев Бухманов (Playrix), Дмитрия Волкова (Dating.com), Сергея Шишкарева (группа "Дело"), Сергея Бобрикова ("Комус"), Лидию Михайлову ("Черкизово") и Лилию Ротенберг (TPS Real Estate).
Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей в мире. Его возглавил глава корпорации Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 113 миллиардов долларов. Второе место занял один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс (98 миллиардов долларов), третья строчка осталась за генеральным директором компании Louis Vuitton Moet Hennessy Бернаром Арно (76 миллиардов долларов).
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