Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия

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Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия. В него вошли шесть хоккеистов, два футболиста и баскетболист, а возглавила рейтинг теннисистка Мария Шарапова.

Победительница пяти турниров серии Большого шлема за 10 лет получила доход в 197,8 миллиона долларов. За карьеру же 32-летняя россиянка заработала 325 миллионов долларов. Правда, на соревнования пришлись только 12%, остальное Шараповой принесли рекламные контракты.

На втором месте в списке самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия оказался хоккеист Александр Овечкин с доходом в 136,9 миллиона долларов. Хоккеист Евгений Малкин замкнул тройку лидеров, заработав с 2010 по 2019 год 94,6 миллиона долларов.

Четвертое и пятое места разделили баскетболист Тимофей Мозгов и хоккеист Илья Ковальчук. Спортсмены заработали по 72 миллиона. Хоккеист Павел Дацюк оказался на шестом месте с доходом в 63,6 миллиона. На седьмой строчке хоккеист Александр Радулов и его доход в 58,5 миллиона. Футболист Юрий Жирков заработал 49,7 миллиона и занял восьмое место.

На девятом месте хоккеист Сергей Бобровский с доходом в 44,4 миллиона, а замкнул рейтинг завершивший карьеру футболист Андрей Аршавин. Он за 10 лет заработал 43,3 миллиона долларов.

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. За годы выступлений она становилась пятикратной победительницей турниров Большого шлема. Всего она выиграла 39 турниров WTA, а также завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Теннисистка рассказала о своих переживаниях в момент завершения карьеры. Она рассказала, что, когда она начала заниматься теннисом, она чаще соперничала с девушками, которые были сильнее ее. Также она поделилась воспоминаниями о кортах, на которых она тренировалась.

Шарапова добавила, что в ходе своего первого выступления на турнире Большого шлема в Уимблдоне она не осознавала масштаб победы, которую она одержала. Также Шарапова подчеркнула, что никогда не чувствовала себя лучше своих соперниц, а чаще ощущала, что находится на грани обрыва.