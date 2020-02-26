Спортсмены прокомментировали решение Шараповой завершить карьеру

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Теннисистка Галина Воскобоева прокомментировала Москве 24 решение Марии Шараповой завершить карьеру.
"Очень ранним нельзя назвать уход Марии из спорта, потому что у нее была достаточно яркая карьера. Конечно, все ждали, что уход будет чуть другим. После неприятного случая с допинг-контролем, думали, что будет еще какой-то всплеск, но, к сожалению, не получилось. Все равно карьера была очень яркой", – отметила Воскобоева.
Она напомнила, что у Шараповой был долгий перерыв, травмы.
В свою очередь, тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын в разговоре с Москвой 24 выразил сожаления в связи с тем, что Мария Шарапова решила завершить карьеру.
“Всегда хочется, чтоб такие чемпионы, как Мария, играли дольше. Вклад Марии в развитие не только российского, но и мирового тенниса сложно переоценить. Но травмы не дают покоя последнее время, и решение продиктовано тем, что она физически не может продолжать карьеру", – сказал Куницын.
Он отметил, что чемпионы будут уходить всегда и на их место приходить другие. Он также выразил уверенность, что Шарапова не уйдет насовсем из спорта и останется в теннисе.
"Может быть, будет принимать участие в показательных турнирах и мероприятиях, связанных с благотворительностью, и будет помогать развивать большой теннис. Я в это верю, по крайней мере", – отметил тренер.
Шарапова объявила о завершении карьеры в возрасте 32 лет. "Теннис – я говорю прощай", – заявила Шарапова в колонке для издании Vanity Fair.
Теннисистка становилась победительницей 39 турниров WTA (36 – в одиночном разряде), победительницей Итогового чемпионата WTA (2004) в одиночном разряде, обладательницей Кубка Федерации (2008), завоевала серебряную медаль на ОИ-2012 в одиночном разряде.
7 марта 2016 года Шарапова объявила о применении допинга – мельдония. По словам спортсменки, препарат она использовала в терапевтических целях.
Международная федерация тенниса дисквалифицировала ее на два года, впоследствии срок сократили до 15 месяцев. На корт Шарапова вернулась в апреле 2017 года.
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