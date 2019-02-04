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20:16

Павлюченкова объяснила популярность Шараповой

спорт

20:16

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, выигравшая 17 турниров WTA, объяснила феномен популярности другой именитой теннисистки Марии Шараповой. Об этом сообщает RT.

По словам спортсменки, она не испытывает зависти к известности пятикратной победительницы турниров Большого шлема в одиночном разряде. К тому же Павлюченкова привыкла не обращать внимание на то, что происходить за кортом.

"Шарапова – это своего рода бренд. Она стала известной спортсменкой, еще когда я была маленькой. Смотрела на нее с открытым ртом", – сказала Павлюченкова, поставив Шарапову в один ряд с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

В середине января Шарапова, которая входит в число лидеров по рекламным заработкам среди спортсменов мира, вышла в третий круг Australian Open. Россиянка обыграла шведку Ребекку Петерсон.

спорт

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