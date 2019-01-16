Шарапова вышла в третий круг Australian Open

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Российская теннисистка Мария Шарапова преодолела барьер второго раунда на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.

В среду она обыграла шведку Ребекку Петерсон. Поединок длился 1 час 11 минут.

В следующем круге Шарапова, которая уже выигрывала Australian Open в 2008 году, сыграет с действующей обладательницей этого титула, третьей ракеткой турнира Каролиной Возняцки из Дании, которая как раз в своем матче второго круга обыграла шведскую спортсменку Юханну Ларссон.

В сентябре 2018 года Шарапова выбыла из Открытого чемпионата США после поражения от испанки Карлы Суарес Наварро в матче четвертого круга. Чуть ранее, в августе, российская теннисистка вернулась в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии журнала Forbes. Она выбыла из рейтинга в 2017 году после дисквалификации за употребление мельдония.