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17:07

Шарапова вышла в третий круг Australian Open

спорт

17:07

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Фото: ТАСС/Jason Heidrich

Российская теннисистка Мария Шарапова преодолела барьер второго раунда на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.

В среду она обыграла шведку Ребекку Петерсон. Поединок длился 1 час 11 минут.

В следующем круге Шарапова, которая уже выигрывала Australian Open в 2008 году, сыграет с действующей обладательницей этого титула, третьей ракеткой турнира Каролиной Возняцки из Дании, которая как раз в своем матче второго круга обыграла шведскую спортсменку Юханну Ларссон.

В сентябре 2018 года Шарапова выбыла из Открытого чемпионата США после поражения от испанки Карлы Суарес Наварро в матче четвертого круга. Чуть ранее, в августе, российская теннисистка вернулась в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии журнала Forbes. Она выбыла из рейтинга в 2017 году после дисквалификации за употребление мельдония.

спорт

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