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Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры в возрасте 32 лет. Спортсменка объявила о своем решении в колонке для издании Vanity Fair.

"Теннис – я говорю прощай", – заявила Шарапова.

Мария Шарапова родилась в городе Нягани Тюменской области. За время своей взрослой профессиональной карьеры теннисистка стала победительницей 39 турниров WTA (36 – в одиночном разряде), победительницей Итогового чемпионата WTA (2004) в одиночном разряде, обладательницей Кубка Федерации (2008), завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх 2012 года в одиночном разряде.

7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о применении допинга – мельдония, который содержался в принимаемом ей лекарстве. По словам спортсменки, препарат она использовала в терапевтических целях.

Международная федерация тенниса дисквалифицировала ее на два года, впоследствии срок сократили до 15 месяцев. На корт Шарапова вернулась в апреле 2017 года.