Шарапова рассказала, почему завершила карьеру

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Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своих переживаниях в момент завершения карьеры в эссе, опубликованном на сайте журнала Vanity Fair, сообщает "Газета.ру".

В письме спортсменка поделилась своими впечатлениями в начале своего карьерного пути. Она отметила, что, когда она начала заниматься теннисом, она чаще соперничала с девушками, которые были сильнее ее. Также она поделилась воспоминаниями о кортах, на которых она тренировалась.

"Первые корты были неровными и с выцветшими линиями. Потом они сменились на грунт и самую прекрасную, ухоженную траву, на которую когда-либо ступали твои ноги. Однако я и в самых смелых мечтах не представляла, что смогу одерживать победы на наивысшем уровне и делать это на любом покрытии", – рассказала Шарапова.

Она добавила, что в ходе своего первого выступления на турнире Большого шлема в Уимблдоне она не осознавала масштаб победы, которую она одержала. Также Шарапова подчеркнула, что никогда не чувствовала себя лучше своих соперниц, а чаще ощущала, что находится на грани обрыва.

"При этом я никогда не чувствовала своего превосходства над соперниками. Я чувствовала, что нахожусь на грани падения с обрыва, поэтому я постоянно возвращалась, чтобы понять, как продолжать двигаться вверх. US Open показал, как преодолеть отвлекающие факторы и справиться с ожиданиями. Если у вас не получалось справиться с шумом трибун в Нью-Йорке, ну, аэропорт находился почти по соседству. Dosvidanya", – рассказала Шарапова.

Ранее Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. За годы выступлений она становилась пятикратной победительницей турниров Большого шлема. Всего она выиграла 39 турниров WTA, а также завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.