В Forbes рассказали о самых надежных банках России

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В рейтинге ста наиболее надежных российских банков первую позицию занял Райффайзенбанк. В прошлом году финансовое предприятие находилось на второй строчке по версии журнала Forbes.

Юникредит банк, который возглавлял список в 2019 году, опустился на вторую строчку, третье место досталось Росбанку. Четвертым стал Сбербанк, пятое место у Ситибанка.

Журналисты издания объяснили, что список подготавливается на основе данных международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, "Эксперт РА") рейтинговых агентств.

В группе наиболее надежных банков также есть ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк (11, 12 и 13 места соответственно). Из частных российских банков самым надежным признан Альфа-Банк, который занял 26-ю строчку.

Ранее сообщалось, что кабмин и ЦБ вводят меры поддержки экономического развития России.