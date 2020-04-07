В Forbes обновили рейтинг самых богатых людей в мире

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Глава корпорации Amazon Джефф Безос третий год подряд признается самым богатым человеком в мире. Издание Forbes оценивает его состояние в 113 миллиардов долларов.

За год Безос потерял 18 миллиардов долларов. Второе место занял один из основателей Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 98 миллиардов долларов.

Третье место у генерального директора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно, чье состояния оценивается в 76 миллиардов долларов.

Глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт опустился на четвертую строчку рейтинга. Его состояние уменьшилось на 15 миллиардов долларов и сейчас оценивается в 67,5 миллиарда долларов.

Пятерку богатейших людей мира замыкает миллиардер Ларри Эллисон с состоянием в 59 миллиардов долларов.

Ранее в Forbes рассказали о самых надежных банках России. В рейтинге первую позицию занял Райффайзенбанк. ЮниКредит банк, который возглавлял список в 2019 году, опустился на вторую строчку, третье место досталось Росбанку.