Названо имя предполагаемого первого триллионера в мире

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Аналитики назвали имя возможного первого долларового триллионера в мире. Предполагается, что им станет основатель Amazon Джефф Безос, передает "Газета.ру".

Согласно подсчетам специалистов, состояние американского предпринимателя возрастет до таких объемов к 2026 году.

В настоящее же время Безос обладает 144 миллиардами долларов. При этом прогнозируется резкий рост его доходов в связи с увеличением спроса на онлайн-покупки в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Отмечается, что уже сейчас заметна тенденция к повышению стоимости акций Amazon. Так, за текущий год Безос увеличил свое состояние на 29,4 миллиарда долларов.

Ранее стало известно о том, что американский исполнитель и создатель популярной линии кроссовок Канье Уэст официально стал долларовым миллиардером. Эксперты издания оценили состояние супруга телезвезды Ким Кардашьян в 1,3 миллиарда долларов. Из этой суммы 1,26 миллиарда музыканту принесла выручка с продажи кроссовок Yeezy.