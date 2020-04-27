Фото: ТАСС/Michael Wyke/AP

Американский исполнитель и создатель популярной линии кроссовок Канье Уэст официально стал долларовым миллиардером, сообщает издание Forbes.

Эксперты издания оценили состояние супруга телезвезды Ким Кардашьян в 1,3 миллиарда долларов. Из этой суммы 1,26 миллиарда музыканту принесла выручка с продажи кроссовок Yeezy.

В июле прошлого года Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Рэпер Канье Уэст занял третью строчку, его доход оценивался в 150 миллионов долларов.

За месяц до этого издание опубликовало рейтинг самых богатых рэп-исполнителей в мире. Четвертое место журнал присудил Канье Уэсту с 240 миллионами долларов. Его обогнали Jay-Z, Dr. Dre и P. Diddy.

Канье Уэст – один из самых успешных рэперов мира и США. На его счету – 21 премия Grammy. Уэст занимает лидирующие места в мировом рейтинге самых высокооплачиваемых музыкантов.

