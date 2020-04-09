Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

15:48

Хакеры поиздевались над Меган Маркл при помощи клипа Канье Уэста

за рубежом

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Принц Гарри и Меган Маркл недавно сообщили, что продолжат заниматься благотворительностью. Возлюбленные выбрали название для своего фонда, в котором использовали имя своего сына Арчи, сообщает "Экспресс газета".

Однако бывших членов королевской семьи уже раскритиковали за их деятельность. Некоторые комментаторы уверены, что сейчас не самое лучше время для пиара Меган и Гарри.

Также над Меган решили подшутить хакеры, сообщает издание. В какой-то момент любой пользователь, пытавшийся зайти на сайт организации, попадал на клип рэпера Канье Уэста "Gold Digger". Название данной песни можно перевести как "Охотница за деньгами".

В январе стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от полномочий членов королевской семьи.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать