Хакеры поиздевались над Меган Маркл при помощи клипа Канье Уэста

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Принц Гарри и Меган Маркл недавно сообщили, что продолжат заниматься благотворительностью. Возлюбленные выбрали название для своего фонда, в котором использовали имя своего сына Арчи, сообщает "Экспресс газета".

Однако бывших членов королевской семьи уже раскритиковали за их деятельность. Некоторые комментаторы уверены, что сейчас не самое лучше время для пиара Меган и Гарри.

Также над Меган решили подшутить хакеры, сообщает издание. В какой-то момент любой пользователь, пытавшийся зайти на сайт организации, попадал на клип рэпера Канье Уэста "Gold Digger". Название данной песни можно перевести как "Охотница за деньгами".

В январе стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от полномочий членов королевской семьи.