Составлен рейтинг самых богатых рэп-исполнителей в мире

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Jay-Z признан самым богатым рэп-исполнителем в мире по версии американского журнала Forbes.

В этом году Jay-Z стал первым в истории рэпером, чье состояние достигло одного миллиарда долларов. Общий доход музыканта вместе с его супругой, певицей Бейонсе, оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

На втором месте в рейтинге оказался Dr. Dre. Его состояние оценивается в 800 миллионов долларов. Тройку лидеров замыкает P. Diddy с 740 миллионами долларов.

Четвертое место журнал присудил Канье Уэсту с 240 миллионами долларов, пятое – рэперу Drake (150 миллионов).

Ранее певицу Рианну признали самой богатой женщиной в мире музыки. По версии журнала Forbes, ее состояние составляет 600 миллионов долларов.