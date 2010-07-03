19 человек пострадали во время панихиды по рэперу Nipsey Hussle

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19 человек получили травмы во время траурного мероприятия памяти рэпера Nipsey Hussle в Лос-Анджелесе, сообщает ABC News.

Люди пострадали в результате давки на панихиде по рэперу. По данным полиции, на мероприятии произошла массовая паника и хаос. Около 300 человек бросились бежать в разные стороны.

Американский рэпер Эрмиас Асгедом, также известный под псевдонимом Nipsey Hussle, был убит около своего магазина одежды в Лос-Анджелесе. Ему было 33 года.

Подозреваемым является 20-летний чернокожий мужчина. По словам очевидцев, он подошел к Асгедому и несколько раз выстрелил, а затем скрылся с места преступления на машине, за рулем которой сидела женщина.