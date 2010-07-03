Рианна стала самой богатой певицей

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Журнал Forbes назвал американскую певицу Рианну самой богатой женщиной в мире музыки. Издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.

Следом в рейтинге расположились Мадонна (570 миллионов долларов), Селин Дион (450) и Бейонсе (400).

Основную часть своего состояния Рианна заработала благодаря партнерству с Louis Vuitton – главным игроком на рынке люксовых товаров. По данным издания, Рианне и компании принадлежит бренд косметики Fenty Beauty.

Продукция начала продаваться в сентябре 2017 года. За первые несколько недель продаж бренд заработал около 100 миллионов долларов. Это произошло, во многом, благодаря Instagram-аккаунту Рианны, на который подписан 71 миллион человек.

Также Рианна владеет линией нижнего белья Savage X Fenty совместно с американской компанией TechStyle Fashion Group. Не последней статьей доходов являются выступления и запись альбомов.

Ранее Forbes представил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров. В списке – 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее 2,3 миллиарда долларов.