Россияне перепродают кроссовки от Канье Уэста на треть дороже

Стоимость выставленных на продажу кроссовок из новой коллекции рэпера Канье Уэста – Yeezy Boost 350 V2 Triple White – варьируется от 13 до 24,9 тысячи рублей. Хотя их официальная стоимость эквивалентна 16,99 тысячи рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Россияне начали продавать кроссовки из новой коллекции американского рэпера Канье Уэста за неделю до старта продаж в России. <…> Максимальная наценка составила 32 процента", – сообщили агентству в пресс-службе сервиса "Юла".
Эта модель кросовок находится в свободной продаже без розыгрыша права на покупку. Отмечается, что особый интерес к ней активно проявился 19 января – в этот день в Китае был ограниченный выпуск модели в преддверии китайского Нового года. Тогда поисковые запросы на "Юле" выросли в два раза.
Накануне 7 февраля – старта продаж в России – продажи выросли на 25 процентов. Объявления появились в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и республике Башкортостан. Продавцы отметили, что кроссовки были куплены в Европе.
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