Forbes перечислил богатейших российских наследников

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Лидером рейтинга богатейших наследников российских миллиардеров по версии журнала Forbes вновь стал Юсуф Алекперов с 18 миллиардами долларов. В списке – 20 семей миллиардеров, где на каждого ребенка приходится не менее 2,25 миллиарда долларов.
Юсуф Алекперов – единственный сын Вагита Алекперова. По данным издания, Алекперов-младший в 2018 году ушел из "Луйкойла" и занимается своим бизнесом – производством энергетического напитка Plan B.
На втором месте находятся сын и дочь основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонида Михельсона – по 10,1 миллиарда долларов на каждого. Замкнул тройку сын владельца Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандера Махмудова – 9 миллиардов долларов.
Всего в перечне представлен 51 ребенок. По сравнению с прошлым годом в топе появилось 5 новых участников – трое детей сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и двое детей основного владельца "Фосагро" Андрея Гурьева.
Эксперты журнала оценивали состояние миллиардера и делили его на всех признанных детей. При этом в расчет не брались супружеские доли.
В апреле Forbes опубликовал список 200 самых богатых россиян. В него вошли 15 новых имен, 12 из них впервые попали в рейтинг.
Связано это в том числе и со снижением минимально необходимого состояния, которое позволяет попасть в список. Если в 2019 году для этого нужно было иметь минимум 500 миллионов долларов, то в 2020-м порог составил 400 миллионов долларов. Суммарное состояние обладателей строчек списка сократилось на 40 миллиардов – 456 миллиардов долларов.
На первом месте – владелец "Норникеля" Владимир Потанин, чье состояние достигло 19,7 миллиарда долларов. На второе с 18,1 миллиарда долларов вышел Владимир Лисин, основные активы которого сосредоточены в Новолипецком металлургическом комбинате. На третьей позиции – основной владелец "Новатэка" Леонид Михельсон с состоянием в 17,1 миллиарда долларов.
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