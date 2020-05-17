Три россиянина попали в двадцатку богатейших жителей Великобритании

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Три российских бизнесмена попали в число самых богатых жителей Великобритании. В рейтинг британского издания Sunday Times включили Алишера Усманова, Михаила Фридмана и Романа Абрамовича.

Состояние Усманова оценивается в 11,68 миллиарда фунтов стерлингов. Он является крупнейшим бенефициаром USM Holdings, который контролирует компании "Металлоинвест", "Мегафон" и долю в Mail.Ru Group.

Основатель "Альфа-групп" Фридман в этом году занял 11-ю строчку рейтинга. Его состояние издание оценивает в 10,23 миллиарда фунтов стерлингов.

При этом Абрамович, являющийся владельцем инвесткомпании Millhouse и основным акционером Evraz, занял 12-ю позицию рейтинга. Согласно оценке издания, стоимость его активов составляет 10,16 миллиарда фунтов стерлингов.

В прошлом году стало известно, что в десятку богатейших людей Великобритании также вошли трое россиян.