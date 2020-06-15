Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Около 70 тысяч рублей в месяц хотели бы получать россияне после пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование портала "Работа.ру".

По данным аналитиков, порядка 29% опрошенных россиян заявили, что в идеале хотели бы получать около 50–70 тысяч рублей. При этом доход в 30–50 тысяч рублей устроил бы 27% россиян. Еще около 21% респондентов выразили желание получать свыше 100 тысяч рублей.

Желаемая зарплата варьировалась в зависимости от города. Так, москвичи в среднем согласились бы на зарплату в 82 тысячи рублей, а жители Санкт-Петербурга – в 72 тысячи.

При этом аналитики выяснили, что мужчины хотели бы ежемесячно получать около 86 тысяч рублей, а женщин бы устроила зарплата в 61 тысячу рублей.

Ранее специалисты Росстата подсчитали, работники каких отраслей получали самые высокие зарплаты в начале текущего года. Так, наиболее большой оклад был зафиксирован у сотрудников финансовой и страховой сфер. Средняя зарплата таких работников по состоянию на начало года составила 106,6 тысячи рублей.

Также в числе высокооплачиваемых профессий оказались специалисты по добыче полезных ископаемых. Их заработок составил 85,6 тысячи рублей. Оклад в 81 тысячу получили сотрудники деятельности в области информации и связи.