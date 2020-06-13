Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

Стало известно, работники каких отраслей получали самые высокие зарплаты в начале текущего года. Данные подсчитали специалисты Росстата, передает RT.

Так, наиболее большой оклад был зафиксирован у сотрудников финансовой и страховой сфер. Средняя зарплата таких работников по состоянию на начало года составила 106,6 тысячи рублей.

Также в числе высокооплачиваемых профессий оказались специалисты по добыче полезных ископаемых. Их заработок составил 85,6 тысячи рублей.

Оклад в 81 тысячу получили сотрудники деятельности в области информации и связи. Далее по убывающей расположились сферы научная, техническая, профессиональная, а также отрасль транспортировки и хранения. За проделанную работу граждане получили заработную плату в 73,4 тысячи и 51 тысячу рублей соответственно.

При этом наименьшие зарплаты были выплачены в первом квартале года сотрудникам гостиниц и предприятий общественного питания. Средний оклад таких работников составил 29 тысяч рублей. Кроме того, зарплаты в районе 30 тысяч получили сотрудники сферы сельского хозяйства.

Ранее были перечислены профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии COVID-19. В число таковых эксперты включили PR- и SMM-специалистов, а также продюсеров и контент-менеджеров. Объяснили это тем, что в кризисный период предпринимателям будет необходимо увеличивать число клиентов и развивать сервис.