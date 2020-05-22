Мир цифровизации. Как пандемия COVID-19 повлияет на выбор абитуриентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Доцент Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Константин Фурсов рассказал Москве 24, как пандемия коронавируса повлияла на выбор выпускников своей будущей профессии. По его мнению, она стала катализатором тех изменений, которые несет современный мир цифровизации.

"Действительно, эффект пандемии налицо, но он связан не только с тем, что будущие выпускники ориентированы на дистанционную работу. Это необходимость развиваться в сфере IT-технологий, которые сегодня все больше представляют реалии современной жизни", – считает эксперт.



Константин Фурсов доцент Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Это был серьезный вызов. Есть ожидания, что похожая ситуация может повториться. Скорее всего, ситуация изменит и вопросы цифровой компетенции. На соответствующие специальности спрос будет расти. Не только в высшем образовании, но и в дополнительном он будет все более актуальным.

Фурсов заявил, что вирус выступил катализатором озвученных изменений, он перевел многие традиционные процессы в цифровую среду. Он уточнил, что если провести тесты о выборе сферы образования среди других категорий населения, а не только выпускников школ, то картина будет схожей.

"Вирус показал необходимость развития цифровых навыков, освоения способов дистанционного общения, интернет-банкинга, цифровых документов, ведения переговоров, обучения и прочих видов деятельности, связанных с работой в цифровой среде", – заявил эксперт.

Ранее российский сервис "Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart" опубликовал результаты опроса среди российских абитуриентов о факультете, на который они желают поступать в грядущем учебном году. Согласно полученным данным, наиболее востребованным направлением стали информационные технологии (20%).

Медицинский факультет предпочли 12% респондентов. На третьем месте по востребованности расположилось экономическое направление (10%). 9% респондентов выразили желание учиться на юридическом факультете, в то время как 7% опрошенных предпочли механико-математический.