Мир цифровизации. Как пандемия COVID-19 повлияет на выбор абитуриентов

15:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Доцент Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Константин Фурсов рассказал Москве 24, как пандемия коронавируса повлияла на выбор выпускников своей будущей профессии. По его мнению, она стала катализатором тех изменений, которые несет современный мир цифровизации.
"Действительно, эффект пандемии налицо, но он связан не только с тем, что будущие выпускники ориентированы на дистанционную работу. Это необходимость развиваться в сфере IT-технологий, которые сегодня все больше представляют реалии современной жизни", – считает эксперт.
Фурсов заявил, что вирус выступил катализатором озвученных изменений, он перевел многие традиционные процессы в цифровую среду. Он уточнил, что если провести тесты о выборе сферы образования среди других категорий населения, а не только выпускников школ, то картина будет схожей.
"Вирус показал необходимость развития цифровых навыков, освоения способов дистанционного общения, интернет-банкинга, цифровых документов, ведения переговоров, обучения и прочих видов деятельности, связанных с работой в цифровой среде", – заявил эксперт.
Ранее российский сервис "Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart" опубликовал результаты опроса среди российских абитуриентов о факультете, на который они желают поступать в грядущем учебном году. Согласно полученным данным, наиболее востребованным направлением стали информационные технологии (20%).
Медицинский факультет предпочли 12% респондентов. На третьем месте по востребованности расположилось экономическое направление (10%). 9% респондентов выразили желание учиться на юридическом факультете, в то время как 7% опрошенных предпочли механико-математический.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: