Названы популярные среди российских абитуриентов факультеты

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российский сервис "Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart" опубликовал результаты опроса среди российских абитуриентов о факультете, на который они желают поступать в грядущем учебном году, передает RT.
В исследовании приняли участие более 1,2 тысячи будущих выпускников. Согласно результатам опроса, наиболее востребованным направлением стали информационные технологии (20%).
Медицинский факультет предпочли 12% респондентов. На третьем месте по востребованности расположилось экономическое направление (10%). 9% респондентов выразили желание учиться на юридическом факультете, в то время как 7% опрошенных предпочли механико-математический.
Гуманитарные науки и отделение иностранных языков оказался в приоритете у 6% респондентов. Физический факультет интересует 5% опрошенных, биологический – 4%. По 3% респондентов хотят учиться на историческом и химическом факультетах. Лишь 1% абитуриентов предпочли изучение филологии и географии.
10% опрошенных пока не определились с местом обучения или же не нашли подходящий вариант в опросе. 3% респондентов отметили, что не планируют поступать в вуз в этом году.
90% их тех, кто собирается начать получение высшего образования в этом году, рассчитывают учиться на бюджетной основе. Кроме того, 88% респондентов заявили, что пандемия коронавируса не оказала никакого влияния на их решение о поступлении в вуз.
Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что российские вузы начнут прием документов от выпускников школ в июле. Он отметил, что они настроены начать новый учебный год 1 сентября 2020 года.
Вузы начнут прием документов от выпускников школ в июле
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