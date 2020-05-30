Перечислены профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии COVID-19

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Названы профессии, которые могут стать высокооплачиваемыми после пандемии коронавирусной инфекции. О родах деятельности с ожидаемым ростом зарплат рассказали специалисты Института прогрессивного образования, передает RT.

В число таковых профессий эксперты включили PR- и SMM-специалистов, а также продюсеров и контент-менеджеров. Объяснили это тем, что в кризисный период предпринимателям будет необходимо увеличивать число клиентов и развивать сервис.

Кроме того, зарплату могут поднять и IT-специалистам, аналитикам больших данных и онлайн-маркетологам.

Возобновление работы после пандемии будет нелегким для многих сфер деятельности, в связи с чем возрастет актуальность антикризисных менеджеров и консультантов по финансам. Также будут востребованы управленцы в сфере логистики, опытные онлайн-педагоги и виртуальные гиды.

Также специалисты предположили, что рост зарплат будет фиксироваться среди медработников, в том числе – психологов и психотерапевтов.

Ранее стало известно, какие профессии станут востребованными после пандемии. Эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян рассказал, что при переходе компаний на удаленную работу после снятия ограничений станут популярны специалисты IT, дизайнеры и маркетологи. Также он выделил сферу онлайн-консультаций, call-центров и служб поддержки.