Иосиф Пригожин рассказал, почему ему нужны два миллиона в месяц

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал Москве 24, для чего ему нужны ежемесячно 1,5–2 миллиона рублей в месяц. По его словам, он эти деньги выплачивает артистам, с которыми сотрудничает.
"Когда я говорил, что мне нужны деньги 1,5–2 миллиона в месяц, то это я каждый месяц плачу зарплату людям. Я работодатель, я не наемный работник, я пытался это объяснить, но все перевернули к чертовой бабушке", – пояснил продюсер.
Пригожин добавил, что мог бы прожить и вовсе без денег благодаря своей известности.
Также собеседник Москвы 24 пояснил, что не будет подавать в суд на музыкального критика Сергея Соседова, который обвинил продюсера в том, что он "жирует".
"У меня уже были случаи, когда я таких, как Соседов, засуживал, они платили большие деньги. Я не хочу просто доводить это до такого глупого состояния. Я человек объективный, я принимаю любую критику, я ее не боюсь. Но критика должна быть разумной, аргументированной, но не оскорбляющей", – заключил Пригожин.
Ранее экс-гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева в интервью заявила, что ей хватило бы 50 тысяч рублей в месяц на жизнь. По ее словам, она практически не посещает рестораны, а один поход на рынок обходится примерно в десять тысяч рублей. Бывшая спортсменка рассказала, что в ее детстве были и тяжелые времена, когда ей с мамой приходилось "сидеть на гречке", однако в таких ситуациях главное – не унывать.
Ляйсан Утяшева рассказала, сколько денег ей нужно для жизни
Слова Утяшевой поддержала и актриса Эвелина Бледанс. По словам знаменитости, 50 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни – более чем достаточная сумма, а сама артистка готова прожить даже на тысячу рублей.
После этого Иосиф Пригожин усомнился в возможности прожить звездам шоу-бизнеса на такую сумму. По словам продюсера, он тратит ежемесячно не менее полутора-двух миллионов рублей. Шоумен Сергей Соседов, в свою очередь, заявил, что Пригожин не живет, а "непристойно жирует" при таких тратах и что большие деньги нужно отдавать "больным и бедным".
Согласно опросам холдинга "Ромир", в среднем для нормальной жизни российской семье из трех человек, где двое работают, нужно 85,7 тысячи рублей в месяц. Мужчины заявляют, что хотели бы семейный бюджет в 88,4 тысячи рублей, женщины – 83,6 тысячи рублей. При этом средний реальный доход в 2020 году составил 86,8 тысячи рублей – на 1,1 тысячи больше желаемой суммы.
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