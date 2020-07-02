Россияне назвали желаемый размер семейного дохода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В среднем для нормальной жизни российской семье из трех человек, где двое работают, нужно 85,7 тысячи рублей в месяц, следует из опроса холдинга "Ромир". Это на 7,7 тысячи рублей или 9,9% больше, чем годом ранее, сообщает РБК.

Мужчины хотели бы семейный бюджет в 88,4 тысячи рублей, женщины – 83,6 тысячи рублей. При этом средний реальный доход в 2020 году составил 86,8 тысячи рублей – на 1,1 тысячи больше желаемой суммы.

Семейный бюджет от 60 до 90 тысяч рублей и более 120 тысяч рублей в месяц устроил бы 22% опрошенных. 21% назвали желаемым доход 90–120 тысяч рублей. Бюджет 45–60 тысяч рублей достаточным считают 18% респондентов, доход от 20 до 30 тысяч устроил бы 4%, менее 20 тысяч – 2% опрошенных.

Наиболее высокие запросы у жителей Северо-Западного федерального округа – 100,8 тысячи рублей, в Уральском федеральном округе семьи хотели бы иметь доход 95,4 тысячи рублей, в Центральном – 90,2 тысячи рублей, в Дальневосточном – 88,3 тысячи рублей.

Опрос проводился в июня. В нем участвовали 1,5 тысячи россиян старше 18 лет, проживающие во всех типах населенных пунктов всех федеральных округов страны. Им задали вопрос: "Сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в вашем населенном пункте, для нормальной жизни?"

На фоне пандемии коронавируса снизился средний размер зарплаты, которую хотели бы получать россияне. Согласно исследованию сервиса "Работа.ру", в июне респонденты хотели бы получать на руки 74 тысяч рублей в месяц. Для сравнения в январе опрошенные называли сумму в 92 тысячи рублей.

В 2019 году Ямало-Ненецкий округ возглавил рейтинг регионов по уровню благосостояния семей. Рейтинг рассчитывался по максимально возможному остатку средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата.