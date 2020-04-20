Названы регионы России с приростом населения

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Общий прирост численности населения в 2017–2019 годах наблюдался в 26 субъектах РФ, выявили эксперты РИА Новости.

Лидерами рейтинга стали Республика Ингушетия, где численность населения выросла на 5,5%, Севастополь (рост на 4,8%), Ленинградская область (рост на 4,7%), Чеченская Республика (рост на 4,5%), Тюменская область (рост на 4%) и Московская область (рост на 3,6%).

Миграционный прирост зафиксировали в 30 регионах. По этому показателю субъекты России различались в 2297 раз: Московская область (298,7 тысячи человек) и Чукотский автономный округ (0,13 тысячи человек).

Естественный прирост зарегистрировали в 22 регионах. По этому показателю регионы отличались почти в 5 тысяч раз: Дагестан с естественным приростом 98,9 тысячи человек и Камчатский край с естественным приростом 0,02 тысячи.

С общим снижением численности населения столкнулись 59 субъектов России. Прежде всего это Магаданская область (-3,7%), Еврейская автономная область (-3,6%), Коми (-3,5%).

Миграционный отток жителей отмечен в 55 регионах страны. Здесь регионы различались в 340 раз: в Омской области миграционный отток составил 34,1 тысячи человек, в то время как на Алтае – минус 0,1 тысячи человек.

В 14 регионах численность населения сократилась только за счет естественной убыли, при этом в них зафиксирован миграционный приток. Самая высокая естественная убыль в Нижегородской (47,8 тысячи), Ростовской (46,5 тысячи), Тульской (35,1 тысячи) и Самарской областях (31,5 тысячи человек).

В целом население России в 2017–2019 годах снизилось на 0,04% за счет роста естественной убыли при устойчивом миграционном притоке. По данным Росстата, в 2019 году численность родившихся в РФ была на 12% ниже, чем в 2017 году, в то время как смертность снизилась только на 1,3%. Приток мигрантов за этот период уменьшился на 0,6%, отток жителей – на 2,3%.

Общая убыль за последние три года в стране составила 55,8 тысячи человек, или 0,04%. В 2019 году ситуация улучшилась: снизился темп сокращения населения, но произошло это за счет двукратного увеличения миграционного притока, который частично компенсировал рост естественной убыли населения России. В итоге по состоянию на 1 января 2020 года численность населения России составила 146,748 миллиона человек.

В январе Владимир Путин выразил недовольство уровнем рождаемости в стране. Российский лидер подчеркнул, что в 2024 году коэффициент рождаемости должен достичь 1,7 вместо нынешнего 1,5.