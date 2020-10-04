Лещенко пожаловался на убытки артистов из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Певец Лев Лещенко заявил, что из-за коронавируса российские артисты несут огромные убытки. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва".

"Проблема заключается в том, что в силу того, что сокращается число зрителей на концертах, – это сразу бьет по тому, что очень сложно проводить кассовые концерты", – заявил заслуженный артист РСФСР.

Лещенко объяснил, что без большого числа зрителей невозможно окупить представления. Расходы на организацию перевешивают из-за необходимости тратиться на аппаратуру и зарплату артистам.

В России по-прежнему сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий. Их постепенно смягчают – например, на футбольные матчи стали пускать болельщиков, а в театрах планируют увеличить допустимую заполняемость до 70%.

Весной 2020 года общественный резонанс вызвало заявление продюсера Иосифа Пригожина о том, что даже самые популярные артисты России находятся в бедственном положении. Тогда его высмеял лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, в результате чего между мужчинами произошел конфликт.

